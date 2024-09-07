Москва, 7 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России собрали за лето на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» волонтёры в «Домиках добра». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

«Волонтёры Москвы помогли жителям столицы сказать спасибо защитникам, порадовать детей и позаботиться о животных», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Александр Левит.

Он сообщил, что для бойцов СВО отправили 41% собранных подарков, 48% оправили для детей в новые регионы, а остальные товары — для животных, которые содержались в приютах на новых территориях.

Военнослужащим отправили носки, стельки, средства личной гигиены, а детям — игрушки, книжки, настольные игры, сладости и принадлежности для школы. Для животных собирали корм.

Защитникам также отправили открытки, на которых изображены знаковые места Москвы. Также бойцам написали добрые пожелания и слова благодарности.

На форуме «Территория будущего. Москва 2030» действуют 27 «Домиков добра», они продолжают принимать товары для гуманитарной помощи. Адреса расположения пунктов можно узнать по ссылке на сайте мэрии.