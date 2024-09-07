Москва, 7 сентября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское построят крупный образовательный комплекс общей площадью 23 тыс. кв. м, сообщил в субботу, 7 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин

«Он (комплекс. — Прим. ред.) будет состоять из школы для 825 учащихся и детского сада для 225 воспитанников», — процитировала его пресс-служба мэрии мегаполиса.

Комплекс возведут на месте неиспользуемых административных зданий и складов. Он будет располагаться в районе с плотной жилой застройкой. На территории объекта в том числе обустроят спортивную площадку, игровые зоны и пространства для прогулок.

Власти Москвы выделяют подрядным организациями участки для строительства соцобъектов за счёт средств адресной инвестиционной программы. Ранее в районе Очаково-Матвеевское застройщику передали под строительство образовательного комплекса более 2,3 га земли.