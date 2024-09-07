Москва, 7 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Капитан московского футбольного клуба «Локомотив», полузащитник сборной России Дмитрий Баринов может был арестован на 15 суток из-за 703 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 642 тыс. рублей.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дмитрий Баринов

У Баринова не оплачено 388 штрафов за превышение скорости, 120 — за непристёгнутый ремень, 89 — за проезд по полосе для общественного транспорта. Также он не оплатил 47 штрафов за езду по обочине, 31 — за несоблюдение разметки и дорожных знаков, 11 — за стоянку в неположенном месте и ещё шесть — за парковку в неположенном месте.

Кроме того, футболист пять раз не платил за проезд по платным участкам дороги, трижды камеры видеонаблюдения зафиксировали его с телефоном во время езды. Дважды Баринов не занял заранее нужную полосу перед поворотом.

Среди нарушений футболиста также значится перевозка ребёнка без детского кресла, сообщил Telegram-канал Mash.

Как отметил канал, сроки оплаты штрафов истекли, и Баринова могут оштрафовать в двойном размере. Не исключены также арест на 15 суток или исправительные работы на срок до 50 часов.

Футболист находится в Ханое, где сегодня должен был пройти товарищеский матч со сборной Таиланда. Состязание отложили из-за мощнейшего тайфуна «Яги». Спортсмены проводят время в отеле.

Ранее ИА Регнум сообщило, что за нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой значатся 17 неоплаченных штрафов на сумму 20,5 тыс. рублей. Общая сумма, включая оплаченные штрафы, составила 64,5 тыс. рублей — в основном за нарушение скоростного режима.