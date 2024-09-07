Москва, 7 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Москве прошёл первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов. Призовые баллы разыграли среди горожан, которые 6 сентября до 20:00 проголосовали онлайн или при помощи терминалов на избирательных участках, сообщил 7 сентября портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве

«Победителями стали 1 133 250 человек, из них 1 122 000 в основном розыгрыше и 11 250 — в дополнительном», — сообщили на сайте.

В основном розыгрыше разыгрывались 1000, 3000 или 5000 призовых баллов. Их можно обменять на покупки у партнеров акции, например на оплату чеков в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях, а также билетов в музеи и театры. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыш дополнительных призов проводится в нескольких категориях: «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Участники могут получить скидку в размере 15 тыс. баллов на приобретение товаров и услуг партнёров акции в указанных категориях. Зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов можно до 19:59 мск 8 сентября.

Те, кто впервые участвует в онлайн-выборах, и москвичи старше 60 лет, выбравшие формат голосования онлайн, гарантированно получат тысячу призовых баллов.

Чтобы получить выигранные баллы, необходимо до 30 сентября активировать специальный код на сайте программы «Миллион призов». После этого баллы можно будет обменять на скидки у партнеров акции. Промокод действителен до 15 декабря включительно.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Выборы проходят в восьми муниципальных округах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине.

Утром 7 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что на выборах депутатов Мосгордумы проголосовали более 2 млн человек.