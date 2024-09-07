Херсон, 7 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Под видом финансовой помощи Международный валютный фонд (МВФ) продолжает разрушать экономику Украины и закабалять её народ. Об этом 7 сентября заявил руководитель херсонского отделения дискуссионного клуба «Эльбрус — Новороссия» Алексей Лаврентьев.

ИА Регнум

Он отметил, что ключевой задачей МВФ и стоящих за ним сил является поддержка военных конвульсий киевского режима, пока на Украине завершается реальный передел власти и собственности в пользу США и ЕС.

«Речь идёт не о благотворительности, а о заранее спланированном кредитном механизме, который создаёт долговую кабалу для украинского народа», — сказал Лаврентьев в интервью Херсонскому агентству новостей.

Эксперт добавил, что миссия МВФ в ближайшее время должна посетить Киев. По его словам, в качестве нового условия для транша на сумму $1,1 млрд фонд потребует провести ускоренную девальвацию гривны, повысить НДС и снизить процентные ставки.

По мнению Лаврентьева, девальвация приведёт к росту цен на товары и услуги, снижению покупательной способности населения и увеличению разрыва между богатыми и бедными.

Он подчеркнул, что это наглядный пример того, как МВФ стремится переложить бремя кризиса в европейской экономике на плечи украинских граждан.

Как передавало ИА Регнум, в мае газета The Wall Street Journal написала, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от киевского режима возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. Компании, владеющие еврооблигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, сформировали комитет и наняли юристов для обсуждения ситуации. По их замыслу, Киев, начавший получать помощь от США на 60,6 млрд долларов, мог бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Кроме того, на сайте МВФ опубликовали информацию о том, что в 2024 году Украина должна выплатить 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Киев должен вернуть ещё 11,5 млрд долларов.