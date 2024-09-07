Москва, 7 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Голосование на выборах разного уровня в регионах России проходит в штатном режиме. Об этом 7 сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Она напомнила, что 6 сентября начали работу избирательные участки в 49 регионах из 83.

«Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях, кто присоединился, проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах — выборы в органы местного самоуправления», — сказала Памфилова.

8 сентября будут голосовать все 83 региона. К выборам присоединятся регионы, голосование в которых проведут за один день. Кампания станет всеобъемлющей, подчеркнула Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Выборы проходят в восьми муниципальных округах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине.

Утром 7 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что на выборах депутатов Мосгордумы проголосовали более 2 млн человек. При этом большинство москвичей отдаёт предпочтение онлайн-голосованию.