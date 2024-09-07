Москва, 7 сентября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Инициатива ЛДПР запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ является заслуживающей особого внимания, так как это запрос избирателей. Об этом 7 сентября заявил лидер фракции Государственной думы «Единая Россия» Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

«Инициатива ЛДПР, предлагающая установить запрет на въезд членов семьи иностранного гражданина, временно прибывшего на территорию РФ, который является низкоквалифицированным специалистом, и осуществляющего трудовую деятельность в нашей стране, заслуживает особого внимания. Это запрос наших избирателей», — процитировал его слова Telegram-канал фракции.

Васильев добавил, что депутаты «Единой России» совместно с коллегами из других фракций, правительством России, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работать над законодательным регулированием миграционной политики, являющейся важным вопросом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ограничить право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну свои семьи. Авторы инициативы уточнили, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах.

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди») 23 августа заявила, что в Госдуму внесут инициативу о выдворении из России мигрантов с судимостью. Она отметила, что эта инициатива необходима, чтобы навести порядок в миграционной политике.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 сентября заявил о необходимости запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить свои семьи. Политик уточнил, что их также нужно постепенно заставить выучить русский язык.