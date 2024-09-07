Москва, 7 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Никто из сдающих единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году не ошибся в вопросе о специальной военной операции, в том числе о вхождении ЛНР в состав России, следует из методических рекомендаций, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса специальная военная операция (СВО)», — говорится в методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников экзамена.

Кроме того, «не имели массового характера» ошибки в вопросах экзамена, где необходимо было указать героя, связанного со спецоперацией.

Как рассказал «РИА Новости» заместитель председателя федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, российские школьники были готовы к вопросам про СВО и хорошо с ними справились.

По его мнению, подготовиться по этим заданиям было не очень трудно, так как существует учебник под редакцией помощника президента Владимира Мединского.

Как сообщало ИА Регнум, в ЕГЭ по истории в 2024 году включили задание, связанное со специальной военной операцией. Так, в одном из заданий школьникам предложили установить соответствие между историческими событиями и участниками. Среди вариантов, например, указали Ледовое побоище, СВО, Полтавскую биту и Московскую битву. Другое задание было связано с подписанием договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В августе сообщили, что в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории 2025 года включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта».

Жога героически погиб в марте 2022 года в ходе эвакуации мирных жителей из Волновахи (ДНР). Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга.