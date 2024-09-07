Париж, 7 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в беге на 200 метров в категории Т37 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

AP/TASS/Emilio Morenatti

Легкоатлет показал результат 22,69 секунды. Второе место занял бразилец Рикардо Гомес де Мендонка (22,71 секунды), третьим стал его соотечественник Кристиан Луис да Коста, преодолевший дистанцию за 22,74 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, Вдовин 4 сентября завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в забеге на дистанции 400 м. Легкоатлет показал результат 50,27 секунды. Вторым финишировал бразильский спортсмен Бартоломеу Да Силва Чавес (50,39), бронзу соревнований завоевал Амен Аллах Тиссауи из Туниса (50,50).

Ещё один россиянин Антон Феоктистов показал восьмое время (52,54).

4 сентября российский спортсмен Хетаг Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже, выступив в прыжках в длину. Россиянин в лучшей попытке показал результат 6,52 м. Вторым стал представитель Китая Чжун Хуанхао (6,50), бронза у колумбийского спортсмена Хосе Грегорио Лемоса Риваса (6,40).

Всего на счету российских спортсменов 58 награды Паралимпиады: 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.