Москва, 7 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин 7 сентября в онлайн-формате проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы, сообщили в пресс-службе кабмина.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Дистанционное электронное голосование на выборах в единый день голосования

Он заявил об огромной ответственности, которая лежит на губернаторах и депутатах региональных и муниципальных органов власти, потому что они представляют интересы людей и должны знать обо всём, что волнует граждан.

Народные избранники должны в своей работе руководствоваться такими приоритетами, как улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы Россия оставалась сильной и процветающей страной, отметил премьер-министр.

«Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Выборы проходят в восьми муниципальных округах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине.

Утром 7 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что на выборах депутатов Мосгордумы проголосовали более 2 млн человек. При этом большинство москвичей отдаёт предпочтение онлайн-голосованию.