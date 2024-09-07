Ханой, 7 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Футболисты, персонал и штаб сборной России по футболу в ближайшее время не смогут вылететь в Москву из Ханоя после отмены матча против сборной Таиланда. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Сергей Булкин/ТАСС

Трудности связаны с погодными условиями. Из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна аэропорты закрыты, авиасообщение остановлено.

Как сообщало ИА Регнум, из-за тайфуна «Яги» был отменён матч между сборными России и Таиланда. Ранее, 6 сентября встреча с Вьетнамом завершилась со счётом 3:0 в пользу России.

Тайфун «Яги» затронул сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, среди которых Филиппины, Таиланд, Китай и Вьетнам. В результате прохождения супертайфуна «Яги» вечером 6 сентября по территории южной китайской островной провинции Хайнань как минимум два человека погибли и ещё 92 пострадали.