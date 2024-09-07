Сеул, 7 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Южная Корея в июле нарастила ввоз древесины из России и изделий из неё до исторического максимума ― $33 млн. Это в 1,7 раза больше, чем за тот же месяц годом ранее, следует из данных статистической службы страны.

Владимир Смирнов/ТАСС

При этом в абсолютном выражении рост оказался не такой значимый — 20% (98,5 тыс. т). Показатели выросли в основном за счёт четырёхкратного роста поставок фанеры — до $11,6 млн. Также в 1,8 раза увеличились поставки лесоматериалов —до $13,7 млн.

В среднем за месяц Южная Корея импортирует древесины на сумму почти $246 млн. Среди основных экспортёров этого природного материала в Южную Корею Россия за год поднялась с четвёртого на второе место, потеснив Индонезию ($32 млн) и Китай ($28,9 млн). Первое место многие годы бессменно занимает Вьетнам. Его продажи в июле достигли $55,6 млн.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в марте стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею. Сеул нарастил импорт российского металла до 39,1 тыс. т (на $90,9 млн), что больше показателя февраля на 43% в физическом и денежном выражении.

Южная Корея по итогам 2023 года вошла в десятку основных партнёров России. Товарооборот этой страны с российским государством составил $15 млрд.

В июне Сеул расширил на 243 позиции список товаров, запрещённых для экспорта в Россию и Белоруссию. В чёрный список внесли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсорные датчики. По мнению южнокорейских властей, эти товары возможно использовать в военных целях. Общий список запрещённых для отправки в РФ и Белоруссию товаров вырос до 1402 позиций.