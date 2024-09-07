Москва, 7 сентября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. С 5 сентября заблокировано порядка 100 тыс. опасных воздействий на интернет-портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщила 7 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Дистанционное электронное голосование на выборах в единый день голосования

«С 5 сентября до 09:00 мск 7 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК России заблокировано порядка 100 тыс. потенциально опасных воздействий, которые были направлены на интернет-портал, из них 232 случая — это высочайший уровень критичности», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что с начала выборов заблокировали более 4,6 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв 6 сентября заявил, что в столице отразили шесть хакерских атак на систему ДЭГ на выборах.

Ковалёв 7 сентября сообщил, что более двух миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

В середине июня Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.