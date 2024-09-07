Москва, 7 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Голосование на выборах разного уровня в России проходит в штатном режиме, сообщила 7 сентября на брифинге глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Всё идет в штатном режиме, слава богу», — сказала она.

Памфилова добавила, что голосование проходит в 62 из 83 субъектов РФ — это конкретные регионы, которые решили проводить его в течение 2–3 дней.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте РФ изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проходят выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В Москве с 6 сентября начались трёхдневные выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва. Кроме того, жители столицы выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

Также 6 сентября стартовали выборы губернатора Курской области. ЦИК решил не переносить голосование, несмотря на то что формирования ВСУ атакуют приграничные районы региона. Для обеспечения безопасности граждан с 28 августа началось досрочное голосование.

Памфилова утром 6 сентября заявила, что явка на выборах в Курской области составила 40%. Она подчеркнула, что в регионе приняли необходимые меры безопасности.