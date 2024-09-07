Москва, 7 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Производители в России нарастили выпуск портвейна в два раза в первом полугодии 2024 года. Как сообщили в Роскачестве, более 90% объёма производства данного типа винодельческой продукции в стране приходится на Крым.

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«Производство портвейна в России в первом полугодии 2024 года удвоилось <…>, достигнув показателя 2,63 млн литров», — рассказали 7 сентября «РИА Новости» в пресс-службе организации.

При этом за первое полугодие 2023 года в России выпустили 1,28 млн литров портвейна.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева отметила, что показатели 2024 года стали одними из лучших по категории портвейнов за всю историю наблюдений за рынком с 2020 года. По её словам, имидж этого алкогольного напитка ощутимо меняется.

По данным Роскачества, объём производства крепленых вин в январе–июне текущего года вырос на 73,3%, до 7,1 млн литров, в сравнении с первым полугодием 2023 года. Доля портвейнов в общем объёме производства крепленых вин составила 35%. Вес этой категории за исследуемый период вырос на 6%.

По популярности на первом месте — красные портвейны, с долей порядка 50%. Быстрый рост демонстрируют также розовые портвейны, чья доля выросла по сравнению с прошлым полугодием на 10%, до 13,4%, рассказали в Роскачестве.

Как в мае сообщало ИА Регнум, с января по апрель 2024 года российские алкогольные предприятия на 10% увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 33,681 млн декалитров. Так, производство водки увеличилось на 6%, коньяка — на 7,3%, вин — на 27,8%, игристых вин — на 36,5%, а ликёрных — на 70%.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.