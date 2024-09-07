Москва, 7 сентября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Более двух миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

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«Большинство москвичей выбирает онлайн-голосование, таких уже более 1,85 млн, еще 110 тысяч отдали свой голос при помощи терминалов электронного голосования на участках. Бумажными бюллетенями проголосовали 63 тысячи избирателей», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.