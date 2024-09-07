Владивосток, 7 сентября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Из-за повышенного спроса на авиабилеты в I полугодии 2024 года их цена возросла почти на 20%. Об этом 7 сентября рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Старовойта, в результате этого авиабилеты в денежном выражении в среднем подорожали на 1550 рублей, и, по информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и их средняя цена теперь составляет 9150 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Старовойт заявил, что резкого повышения цен на авиабилеты в России не будет, так как их контролирует ФАС. Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что цены на авиабилеты могут вырасти вплоть до 30% на внутренние перевозки и до 50% — на международные.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) 13 августа заявили, что высокая цена на билеты из Анапы в Москву связана, прежде всего, с классом обслуживания. Отмечалось, что билеты стоимостью 80–90 тыс. рублей предусматривают пересадки в вагоны СВ и люкс.