Вашингтон, 7 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис 6 сентября рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав заявление главнокомандующего украинской армией Александра Сырского в ответ на вопрос о ротации в ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Ранее Сырский в интервью CNN в ответ на вопрос журналистки о ротации заявил, что знает обо всех проблемах украинских формирований и «полностью посвящает свою жизнь» ВСУ.

«Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — также сказал Дэвис, рассмеявшись после заявлений главкома украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября взятый в плен украинский боевик Владимир Кислый рассказал, что командование ВСУ бросило его подразделение на произвол судьбы. Он уточнил, что после того, как украинское командование приказало подразделению оставаться на месте, через некоторое время на них вышли российские штурмовики.

Украинский военнопленный, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант Антон Фурдоленко 3 сентября заявил, что его командование оставило целое подразделение своих бойцов в селе Коренево в приграничье Курской области. По его словам, украинские боевики также попали под обстрел.