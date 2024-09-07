Вашингтон, 7 сентября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Министерство обороны США с 2022 года на фоне оказания военной помощи Украине направило на расширение производства снарядов $5,3 млрд. Такие цифры указаны в отчёте, опубликованном на сайте Пентагона.

Global Look Press/Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com

«США инвестировали $5,3 млрд в расширение внутреннего производства <…> боеприпасов или их компонентов», ― отмечается в документе.

Уточняется, что в 2022 году страна в месяц выпускала 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, теперь этот показатель составляет 40 тыс. единиц в месяц (рост на 178%). Выпуск систем залпового огня HIMARS увеличился на 60% ― с пяти до восьми, ракетных комплексов ― в два раза (с 21 до 42), ракет Javelin ― на 14%: (с 175 до 200 в месяц).

Как сообщало ИА Регнум, заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс 9 июля заявила, что США в ближайшие годы собираются в три раза нарастить производство боеприпасов, в том числе для нужд Украины. По словам замглавы Госдепартамента, этот шаг не только поможет Киеву, но и позволит Вашингтону восполнить свои запасы снарядов и укрепит военные возможности НАТО.

В начале февраля помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш проинформировал о том, что к концу 2024 года Соединённые Штаты Америки смогут производить по 80 тыс. артиллерийских боеприпасов ежемесячно. Он подчеркнул, что это позволит Вашингтону более полноценно поддерживать Киев, пополнить свои запасы снарядов и запасы американских союзников, заявивших о необходимости иметь более крупные запасы снарядов, а также нарастить производственные мощности.

Буш уточнил, что США увеличат выпуск противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и другого оружия, используемого ВСУ.

США 6 сентября выделили Украине новый пакет помощи на $250 млн. Как уточнили в Пентагоне, этот пакет включает в себя зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также БМП «Брэдли», бронетранспортёры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.