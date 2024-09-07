Геническ, Херсонская область, 7 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Российский расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожил замаскированные миномёты украинских формирований на правом берегу Днепра. Видеозапись боевой работы военных армии России опубликовало 7 сентября Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

На выложенных ведомством кадарх видно, как российские военные поднимают беспилотник и он направляется к цели на правобережье Днепра, а затем наносит по ней точный удар.

«Расчёт БПЛА уничтожил замаскированные миномёты противника на правом берегу Днепра», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» украинских формирований в Сумской области. Цель удалось выявить с помощью воздушной разведки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 6 сентября заявил, что Россия получила такой богатый опыт в применении БПЛА в ходе спецоперации, что сегодня ни одна другая страна в мире не может сравниться с ней в этой области. Он также указал на непредсказуемость технического прогресса и его последствий.