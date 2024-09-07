Ханой, 7 сентября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Федерация футбола Вьетнама отложила дату проведения матча сборных России и Таиланда по футболу из-за надвигающегося супертайфуна «Яги». Об этом 7 сентября сообщило вьетнамское издание Thanh Nien.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Погода в Ханое характеризуется проливными дождями и сильным ветром, ожидаемый вечером супертайфун «Яги» вызовет ещё большие последствия. Условия для организации матча недостаточно благоприятны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дату проведения матча, предварительно, перенесут на 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (16:00 мск). Место встречи не изменили — матч между сборными России и Таиланда по футболу пройдёт в Ханое на «Национальном стадионе Ми Динь».

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября сборная России по футболу в рамках первого матча товарищеского турнира LPBank Cup 2024 одержала победу над командой Вьетнама со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе российской команды отметились полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев (24’ Тамерлан Мусаев) и форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев (77’ Данила Пруцев). На 62-й минуте вьетнамский защитник Ван Тхань Ву срезал мяч в свои ворота.