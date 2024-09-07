Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Бортовые самописцы (чёрные ящики) потерпевшего крушение в Камчатском крае вертолёта Ми-8Т находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время их доставят в Москву. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

«Чёрные ящики на сегодняшний день найдены, сегодня будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил он на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Ядров отметил, что для расследования инцидента сформированы две комиссии — комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МОК) и комиссия, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором. По его словам, предварительные причины произошедшей авиакатастрофы огласят в кратчайшие сроки.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились 22 человека, в том числе три члена экипажа.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

В связи с трагедией с вертолётом Ми-8Т губернатор Камчатского края объявил 3 сентября днём траура.