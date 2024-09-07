Вашингтон, 7 сентября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю без экипажа на борту. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

(сс) Josh Hallett NASA

«В 18:04 по восточному времени (7 сентября, 01:04 мск) беспилотный космический корабль Boeing Starliner отстыковался от МКС», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте NASA.

На борту Starliner на Землю вернутся отработанные материалы и груз с МКС.

Отмечается, что сход корабля с орбиты запланирован на 23:17 по восточному времени (06:17 мск), в полночь (19:00 мск) Starliner приземлится на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Трансляцию NASA возобновит примерно за час до приземления корабля.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Boeing Starliner. На его борту впервые находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. В первые часы полёта в сервисном модуле были выявлены неисправности двигателей ориентации в пространстве и утечки гелия.

24 августа в NASA сообщили, что вернуть астронавтов получится только в феврале 2025 года. Они смогут вернуться на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, запуск которого запланирован на сентябрь. В этих целях экипаж миссии сократят с четырёх до двух человек.