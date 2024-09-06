Париж, 7 сентября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Спонсор Паралимпийских игр 2024 года в Париже оставил без подарков российских спортсменов, принимавших участие в соревнованиях. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал «Матч ТВ».

Мобильный телефон

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам этот телефон (Подарок спонсора. — Прим. ред.) не дали. Не получили его и белорусы. Хотя все остальные спортсмены были этими моделями телефонов награждены», — сообщил источник телеканала.

Отмечается, что после этого спортсмены обратились в офис спонсора Паралимпиады, но ответа не получили.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на девятом месте в медальном зачёте (16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей). Первые три позиции занимают сборные Китая, Великобритании и США. Церемония закрытия состоится 8 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пятницу глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российских спортсменов, тренеров и персонал пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже. По его словам, приглашения получили все члены российской делегации.