Штат Мэриленд, США, 7 сентября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Подросток получил тяжёлые ранения в результате драки со стрельбой в школе города Джоппатауна американского штата Мэриленд. Об этом 6 сентября сообщает телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Как уточнил представитель местной полиции, инцидент произошёл в мужском туалете на первом этаже школы. Двое подростков подрались, и один из участников конфликта достал оружие и выстрелил, после чего скрылся с места происшествия.

«Пострадавший был госпитализирован. Раненный в результате стрельбы… — 15-летний юноша, он находится в тяжёлом состоянии, по последним данным», — заявил журналистам представитель полиции округа Харфорд штата Мэриленд.

Отмечается, что подозреваемого оперативно задержали через несколько минут возле школы. Ученик 16 лет в этот день впервые посетил школу в новом учебном году, хотя занятия начались ещё 2 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в штате Джорджия ФБР предъявило обвинения в убийствах 14-летнему ученику Кольту Грею, подозреваемому в массовой стрельбе в школе. В результате стрельбы погибли двое школьников и двое учителей, пострадали около 30 человек, девять из них госпитализированы.