Париж, 6 сентября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Франция в рамках новой инициативы по поддержке Украины получит от Европейского союза 300 млн евро из доходов от замороженных суверенных активов России. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе министерства обороны Франции.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Минобороны Франции примет участие в реализации новой меры поддержки Украины… Эта мера использует 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Париж, согласно договорённости между Еврокомиссией и Генеральной дирекцией по вооружению минобороны Франции, получит 300 млн евро из указанной суммы. Эти средства пойдут на наращивание возможностей французской промышленности и последующие закупки оборудования для средств противовоздушной обороны и артиллерии для нужд Украины.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС передал Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. До этого страны G7 поддержали предложение Соединённых Штатов Америки, в рамках которого киевский режим получит от западных союзников дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что практика заморозки Западом суверенных активов РФ является грубейшим нарушением базовых международных норм и не может не отразиться на отношении к европейской валюте. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что на изъятие замороженных активов Москва ответит симметричными мерами.