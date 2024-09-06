Белград, 6 сентября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда. Об этом глава государства заявил 6 сентября по итогам встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Валерий Мельников / РИА Новости Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

«Мы разговаривали и о приглашении посетить саммит БРИКС, которое Сербии и мне лично было направлено… Уверен, что мы продолжим эти переговоры и с президентом Путиным», — сообщил Вучич в беседе с журналистами.

По словам президента Сербии, он рассчитывает обсудить с главой российского государства 80-летнюю годовщину освобождения Белграда, а также другие вопросы, связанные в числе прочего с сотрудничеством двух стран в экономической и энергетической сферах.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Глава государства напомнил о глубоких исторических корнях отношений двух стран и подчеркнул, что у Москвы и Белграда большое количество направлений сотрудничества. Также Владимир Путин выразил надежду, что президент Сербии Александр Вучич примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.

6 сентября Александр Вулин сообщил о согласовании телефонного разговора Владимира Путина с президентом Сербии, в ходе которого стороны обсудят и приглашение на заседание БРИКС.