Москва, 6 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Минэкономразвития повысило прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2024 году с 2,8% до 3,9%. Об этом 6 сентября сообщил журналистам представитель министерства.

ИЗВЕСТИЯ Эдуард Корниенко Рубль

«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — сказал он.

По его словам, в 2025 году рост ВВП составит 2,5%, в 2026-м — 2,6%, а к 2027-му ожидается выход на 2,8%.

Также он добавил, что номинальный ВВП в России составит более 195 трлн руб., что на 4,4 трлн руб. превышает прогноз, который был опубликован в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день экономика России занимает уже четвёртое место в мире после Китая, США и Индии.

26 августа на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что российская экономика, как и в 2023 году, растёт хорошими темпами. Он уточнил, что в первом полугодии текущего года ВВП прибавил 4,6%, при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

В феврале Путин отмечал, что рост экономики РФ по итогам 2023 года составил 3,6%. Глава государства тогда отметил, что этот показатель выше, чем среднемировые темпы. При этом рост экономики развитых стран за год составил 1,5%.