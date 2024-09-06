Москва, 6 сентября, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов проинформировал посла Израиля в Москве Симону Гальперин об усилиях России в содействии скорейшему освобождению заложников в секторе Газа. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба МИД.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Отмечается, что в ходе встречи основное внимание было уделено палестино-израильскому конфликту. Замглавы российского МИД разъяснил позицию Москвы в поддержку ближневосточного урегулирования на основе решений Совета Безопасности ООН.

«Посол Израиля была проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах скорейшего освобождения удерживаемых на территории сектора Газа заложников», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого ближневосточного кризиса. Страна также старается урегулировать вопрос с освобождением заложников в Палестине и добивается в этом определённых результатов.

19 августа палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем из-за новых условий израильской стороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что движение «упорствует в своём отказе» и не прислало представителя для участия в переговорах в Дохе.

13 августа Путин заявил, что российская сторона делает всё для поддержки палестинского народа. Москва направила в Палестину около 700 т грузов различного характера, добавил глава государства.