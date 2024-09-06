Москва, 6 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Умер бывший главный редактор сайта «Коммерсантъ» Павел Черников, сообщило 6 сентября издание.

Донат Сорокин/ТАСС

«Стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова», — говорится в сообщении.

Редакция выразила искренние соболезнования близким и родным бывшего главного редактора сайта.

Причина смерти не называлась.

Павел Черников начал работать в «Коммерсанте» редактором информцентра в 1999 году. В 2003 году занял должность ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ Власть». Главным редактором сайта стал в 2006 году. Черников ушёл из издания в 2011 году, после чего занялся цифровыми проектами в других компаниях, в частности в Digital October.