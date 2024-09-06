Бишкек, 6 сентября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Центробанк Киргизии запретил любые платежи за товары без их реальной поставки в страну, объяснив это мерами по обеспечению экономической безопасности и поддержанию финансовой стабильности. Соответствующее постановление 6 сентября опубликовали на сайте финансового регулятора.

Валентин Федоров/ТАСС

Ограничение вводится на один год для всех организаций, которые поднадзорны Центробанку. Исключение сделали для государственных компаний, перечень которых должно определить правительство республики.

Документ вступит в силу в течение трёх недель со дня его официальной публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Киргизии в апреле приостановили операции с банковскими картами российской платёжной системы «Мир». Правительство заявило, что на эту меру пошли из-за соответствующего требования латвийской компании, которая обслуживает программное обеспечение межбанковского процессингового центра республики.

В августе один из крупнейших банков Киргизии MBank на неопределённый срок приостановил денежные переводы через российские банки. При этом финансовая организация отметила, что продолжает осуществлять переводы по рублёвым реквизитам, через банки, против которых не ввели санкции.