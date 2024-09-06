Москва, 6 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным биржи на 19:14 мск, цена барреля опускалась на 2,48%, до $70,89. К 19:23 мск фьючерс ускорил снижение и торговался на уровне $70,76.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался до $67,31 за баррель, на 2,66%.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $82. Это произошло впервые с 26 июля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня отмечал, что мировой спрос на нефть продолжит расти. Он озвучил прогноз ОПЕК+, согласно которому первичный спрос на нефть вырастет почти на 20%, до 116 млн баррелей в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе, резюмировал Сечин.