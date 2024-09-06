Будапешт, 6 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования Украиной поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории. Об этом 6 сентября сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети Х (Twitter).

AP/TASS

«Венгрия остаётся единственной страной ЕС и НАТО, которая не отправляла и не отправит оружие Украине», — приводит спикер парламента слова Сийярто.

По словам Ковача, глава МИД Венгрии назвал идею использования поставляемого Западом оружия для ударов вглубь РФ опасной эскалацией. Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию.

Кроме того, Сийярто напомнил, что больше оружия означает больше смертей и больше разрушений.

Ранее, 4 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены пересматривать позицию относительно ударов Вооружённых сил Украины вглубь территории России. Так, в начале июня США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Речь шла о прилегающих к Харьковской области районах. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. В конце августа посол по особым поручения МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Strom Shadow для ударов по России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что РФ не оставит без ответа посягательства на российскую территорию. Дипломат подчёркивала, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации украинского конфликта.