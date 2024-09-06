Москва, 6 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. Об этом 6 сентября сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — заявил учёный на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Клинические испытания на добровольцах стартуют после того, как Минздрав даст соответствующее разрешение. Каприн добавил, что после этого будет объявлено о наборе добровольцев, имеющих соответствующие медицинские показания. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале текущего года президент России Владимира Путин заявил, что РФ вплотную подошла к созданию вакцин от рака и рассчитывает на их скорое и эффективное использование.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в июне заявил, что исследования вакцины от рака с участием пациентов планируются к середине 2025 года. По его словам, вакцину пробовали на мышах. В рамках исследований стояла цель не просто в два или три раза продлить жизнь, а полностью уничтожить опухоль и метастазы.