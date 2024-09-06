* Мунтяна — запрещённая в России организация

Москва, 6 сентября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Суд заочно приговорил мультипликатора и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы. Об этом 6 сентября сообщила прокуратура Москвы.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Павел Мунтян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд приговорил 46-летнего деятеля анимационного кино Павла Мунтяна к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале.

Он признан виновным в распространении фейков о Вооружённых силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд также постановил на три года лишить Мунтяна права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в отношении Мунтяна возбудили уголовное дело за фейки о ВС России. По данным следствия, мультипликатор, находясь за границей, распространял в своих соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, он публиковал представленные Киевом фото и данные о произошедшем в Буче.

В декабре 2023 года на автора сериала Mr. Freeman составили протокол о дискредитации ВС России. Ему грозил штраф до 50 тыс. рублей. Тогда же МВД объявило Мунтяна в розыск.

В феврале 2024 года Хорошевский суд заочно арестовал Мунтяна на два месяца по требованию Следственного комитета. Ему вменяют поддержку Украины и создание фонда для сбора денег для ВСУ.