Москва, 6 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» запустила свой фирменный фудтрак с правильными перекусами. В его меню вошли продукты собственной торговой марки «Зелёная линия». Первой точкой в маршруте фургончика стал центр дизайна и архитектуры Artplay в Москве.

«Перекресток» «Перекрёсток» запустил свой собственный фудтрак с правильными перекусами

Проект продлится до 30 сентября 2024 года: фургон проследует по маршруту Artplay — «Солнце Москвы» — Центр международной торговли — Artplay — «Хлебзавод» — «Дизайн завод» — «Суперметалл». Главная особенность фудтрака — полезное меню, адаптированное под привычный жителям Москвы формат быстрого перекуса на ходу. Все блюда созданы из натуральных и свежих ингредиентов, которые лежат в основе правильного и сбалансированного питания. В меню представлено около 40 позиций.

«В быстром темпе современного мегаполиса людям не всегда выпадает возможность неспеша пообедать и зачастую приходится прибегать к фастуфуду или к приёму пищи на ходу», — сказала директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети «Перекрёсток» Снежана Черногорцева. По её словам, благодаря инициативе с запуском фургончика с полезными перекусами торговая сеть реализует цели своей стратегии устойчивого развития, среди которых повышение культуры питания среди россиян.

В День города 7 сентября фургончик также появится на ВДНХ на площадке «Солнце Москвы». Во время праздника к команде фудтрака присоединится кулинарный блогер и автор рецептов для правильного питания Тоня Сальникова. Все желающие смогут попробовать полезные блюда, а также поучаствовать в розыгрыше призов.