Москва, 6 сентября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Парад поездов пройдёт на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро 7 и 8 сентября, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Участвующие в параде поезда будут ходить против часовой стрелки. Пассажиры также смогут ездить в них с 09:00 до 20:00.

«Будут участвовать все действующие серии составов, а также самые необычные модели, которые курсируют в метрополитене. Благодаря таким парадам можно проследить, как проходила эволюция наших составов», — сказал Ликсутов.

Первым в параде пойдёт ретропоезд «Сокольники», спроектированный к 75-летию столичного метро. Его стилизовали под первый состав метро типа «А». В другие дни он курсирует по Сокольнической линии.

Также пройдут поезд типа 81-717/714 «Номерной», названный так, потому что первым не имел буквенного обозначения, и его модификация 81-717.6/714.6, прозванная «Точка шесть».

В том числе в параде пройдёт поезд 81-760А «Ока», который из-за необычной расцветки прозвали «Баклажан». Будет представлен и инновационный поезд «Москва-2024», отличающийся новым дизайном и повышенной вместимостью. Подробней об акции и поездах говорится на сайте московской мэрии.