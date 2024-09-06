Москва, 6 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Идею главы киевского режима Владимира Зеленского завершить вооружённый конфликт с Россией осенью возможно воплотить при выполнении ряда условий. Об этом 6 сентября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Andreas Arnold/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал», — процитировала сенатора Lenta.ru.

Однако Карасин выразил сомнения по поводу согласия Зеленского на упомянутые условия. По его словам, глава киевского режима в последнее время демонстрирует алогичное поведение. Но если идеи о готовности урегулировать конфликт озвучиваются, необходимо проработать позиции украинской и российской стороны, добавил он.

Сенатор призвал оставаться «осторожными оптимистами» в обсуждении возможных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября во время так называемой контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. Он призвал западных партнёров совместно восстановить «международный порядок безопасности».

Ранее на Украине произошёл ряд перестановок в правительстве. 3 сентября прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. 4 сентября заявление об отставке подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава киевского режима объяснил данные изменения неназванными событиями, из-за которых грядущая осень будет «очень важной» для Украины.

20 июня президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.