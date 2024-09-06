Вашингтон, 6 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. США и Ирак достигли согласия касательно планов по выводу сил коалиции из страны. Как ожидается, американские военные начнут покинуть базу Айн-аль-Асад в сентябре 2025 года, сообщило 6 сентября Reuters.

AHMED MARDNLI/EPA/ТАСС

«План, который был в целом согласован, но требует окончательного согласия обеих стран, предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 года, а остальных — к концу 2026 года», — пишет агентство со ссылкой на источники.

Первую фазу вывода войск планируют завершить за месяц до парламентских выборов в Ираке, назначенных на октябрь 2025 года.

Официальное объявление о соглашении отложили из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Информацию на условиях анонимности подтвердили пять американских чиновников, двое официальных лиц из других стран коалиции (ФРГ, Франция, Испания, Италия) и три источника в Ираке.

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник заявил, что США и Ирак также стремятся установить новые консультативные отношения, которые позволят некоторым американским войскам остаться в Ираке.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля авиабаза Айн-аль-Асад подверглась ракетной атаке. Источники сообщали, что две ракеты поразили периметр базы, при этом сама авиабаза не пострадала. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Авиабаза расположена в мухафазе аль-Анбар на западе Ирака. Первоначально она была известна как авиабаза Кадисия. Это была вторая по величине военная авиабаза США в Ираке во время операции «Иракская свобода» (2003–2011 гг.).