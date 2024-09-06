Москва, 6 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проголосует на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы совсем скоро. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Скоро. Совсем скоро», — уточнил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, в Москве с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

В общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что в голосовании уже приняли участие более 1 млн человек. В частности, проголосовали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.