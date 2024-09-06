Москва, 6 сентября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 6 сентября принял участие в церемонии открытия движения по новой транспортной связке между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собяниня

«Она значительно улучшит дорожную ситуацию: автомобилистам Северного и Северо-Восточного округов больше не придётся объезжать ж/д пути», — написал глава города в Telegram-канале.

Проложена шестиполосная трасса с двумя путепроводами на путях МЦД-1. Там также запустят движение пассажирского транспорта. Благодаря связке путь между соседними округами сократится вдвое.

Новый участок дороги позволит снизить нагрузку на Сигнальном проезде, Череповецкой улице и Алтуфьевском шоссе.

Строительство связки началось в июне 2022 года. Её длина составила около 1 км. Также при строительстве участка провели переустройство 3,6 км железнодорожных путей и 8,9 км инженерных коммуникаций.