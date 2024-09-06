Москва, 6 сентября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Голосование в ходе выборов депутатов Московской городской думы, начавшееся 6 сентября, проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«На текущий момент свой выбор уже сделали около 1,5 млн человек — большая часть из них предпочла сделать свой выбор онлайн», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается высокий интерес жителей мегаполиса к выборам. Руководитель общественного штаба Вадим Ковалёв напомнил, что проголосовать можно онлайн и на участках, воспользовавшись терминалом электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Как передавало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят в муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Избирательные участки будут работать в течение трёх дней с 08:00 до 20:00. Удалённо проголосовать можно в любое удобное время до 19:59 воскресенья.