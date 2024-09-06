Краснодар, 6 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей предоставил предприятиям Фонд развития промышленности Краснодарского края с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по поддержке предпринимательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вениамин Кондратьев

«Краевые фонды, которые мы создали для развития экономики, доказали свою востребованность и эффективность, — заявил Кондратьев. — Один из самых крупных и стабильно входящий в число лучших в стране — Фонд развития промышленности. Мы создали его в 2018 году, и сегодня его капитализация — 7,2 миллиарда рублей. С начала этого года фонд предоставил предприятиям более 2 миллиардов рублей — больше, чем за весь 2023 год». Как сообщил губернатор Краснодарского края, всего за шесть лет фонд предоставил более 320 займов на 9,2 миллиарда рублей. «Видим, что меры поддержки фонда востребованы у предпринимателей, поэтому планируем до конца года докапитализировать его еще на 1 миллиард рублей, наполнять его деньгами», — пообещал губернатор.

Как рассказал Кондратьев, на Кубани действуют шесть институтов поддержки бизнеса. «Они помогли сохранить производства, предпринимательскую активность в условиях пандемии и давления санкций, — отметил он. — Сейчас наша задача — продолжить работу, но правильно расставлять приоритеты. В первую очередь помогать тому бизнесу, который работает, а выпускаемая продукция востребована в крае и за его пределами».

Вениамин Кондратьев пояснил, что такие предприятия вернут заемные средства в виде налогов, что в свою очередь поможет развивать другие производства.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе работают Фонд развития промышленности, Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд развития инноваций, Фонд развития бизнеса, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Агентство по привлечению инвестиций.