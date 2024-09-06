На Кубани усилят поддержку предпринимательства
Краснодар, 6 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей предоставил предприятиям Фонд развития промышленности Краснодарского края с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по поддержке предпринимательства.
«Краевые фонды, которые мы создали для развития экономики, доказали свою востребованность и эффективность, — заявил Кондратьев. — Один из самых крупных и стабильно входящий в число лучших в стране — Фонд развития промышленности. Мы создали его в 2018 году, и сегодня его капитализация — 7,2 миллиарда рублей. С начала этого года фонд предоставил предприятиям более 2 миллиардов рублей — больше, чем за весь 2023 год». Как сообщил губернатор Краснодарского края, всего за шесть лет фонд предоставил более 320 займов на 9,2 миллиарда рублей. «Видим, что меры поддержки фонда востребованы у предпринимателей, поэтому планируем до конца года докапитализировать его еще на 1 миллиард рублей, наполнять его деньгами», — пообещал губернатор.
Как рассказал Кондратьев, на Кубани действуют шесть институтов поддержки бизнеса. «Они помогли сохранить производства, предпринимательскую активность в условиях пандемии и давления санкций, — отметил он. — Сейчас наша задача — продолжить работу, но правильно расставлять приоритеты. В первую очередь помогать тому бизнесу, который работает, а выпускаемая продукция востребована в крае и за его пределами».
Вениамин Кондратьев пояснил, что такие предприятия вернут заемные средства в виде налогов, что в свою очередь поможет развивать другие производства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе работают Фонд развития промышленности, Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд развития инноваций, Фонд развития бизнеса, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Агентство по привлечению инвестиций.