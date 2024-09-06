Анкара, 6 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт индийской компании Air Vistara совершил экстренное приземление в аэропорту турецкого Эрзурума из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом 6 сентября сообщил телеканал TRT.

DIVYAKANT SOLANKI/EPA/ТАСС

Отмечается, что воздушное судно следовало по маршрут Мумбаи — Мюнхен и на его борту находилось 247 пассажиров.

«Во время полёта самолёта индийской авиакомпании поступила угроза бомбы на борту. Он совершил экстренную посадку в Эрзуруме. Сейчас самолёт на земле в безопасной зоне», — заявил в эфире телеканала губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

Он уточнил, что из-за этого приём и отправка рейсов в воздушной гавани временно прекращены. Специалисты-саперы проводят осмотр самолёта, в случае, если угроза не подтвердится, он продолжит следование по маршруту, добавил Чифтчи.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа летевший из Хабаровска в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Шереметьево. Отмечалось, что на борту Airbus A350 авиакомпании «Аэрофлот» произошло задымление одного из кресел.

В середине июля следовавший из Дели в Сан-Франциско самолёт Air India экстренно сел в аэропорту Красноярска. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке, из-за чего его командир принял решение посадить воздушное судно.

Самолёт Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку из-за отказа генератора, 13 июля штатно приземлился в Минеральных Водах. На его борту находились 103 человека, никто из них не пострадал.