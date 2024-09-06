Москва, 6 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Более 1 млн человек проголосовали на стартовавших 6 сентября выборах депутатов Московской городской думы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Большинство москвичей голосуют в электронном формате — такой способ выбрали около 1 млн человек, из них 43 тыс. отдали свой голос при помощи электронных терминалов на избирательных участках», — говорится на сайте городской администрации.

С помощью бумажных бюллетеней проголосовали около 8 тыс. граждан. Данным способом поддержать своего кандидата можно только по месту постоянной регистрации. Для этого нужно было до 2 сентября подать соответствующее заявление на сайте mos.ru или в территориальной комиссии.

Избирательные участки будут работать до 8 сентября включительно с 08:00 до 20:00. Получить бюллетень онлайн можно в любое время до 19:59 воскресенья.

Для голосования онлайн не обязательно находиться в Москве. Сделать это можно на специальной странице elec. mos.ru. Способ доступен для пользователей портала mos.ru с полной учетной записью.

Как передавало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Голосовать могут все жители столицы, у которых есть активное избирательное право.