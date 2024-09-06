Киев, 6 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который разрешает иностранцам становиться офицерами Вооруженных сил страны (ВСУ) и служить в военной разведке, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничукв своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Одобрен проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. Предлагается внести изменения в ЗУ «О разведке», которым предусматривается, что на военную службу в разведывательный орган министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода», — написал он.

В настоящее время закон о разведке прямо запрещает принимать на службу иностранцев.

Как сообщало ИА Регнум, на стороне ВСУ в большом количестве воюют иностранные наёмники. Так, более 4 тыс. наёмников удалось идентифицировать по тщательно собранным данным. По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в отношении некоторых уже завершены заочные расследования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные наёмники ВСУ, в том числе американцы, активно участвуют в нападении на Курскую область. Они готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, добавила она.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 августа проинформировал, что российские военные нанесли удар по лагерю иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации.

Ранее ВС России обнаружили и уничтожили польских наёмников, входивших в диверсионно-разведывательную группу ВСУ, когда те пытались высадиться на Кинбурнскую косу.