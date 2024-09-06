Вашингтон, 6 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет помощи на $250 млн. Об этом 6 сентября сообщили в министерстве обороны США. Заявление опубликовано на сайте Пентагона.

Сергей Корсун ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что этот пакет включает в себя зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также БМП «Брэдли», бронетранспортёры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Кроме того, США передадут Украине дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, включая снаряды с обеднённым ураном для ранее переданных танков Abrams, а также другое оборудование, которое поможет Украине в области безопасности и обороноспособности.

«США будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», ― говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля президент США Джо Байден распорядился выделить 150 млн долларов на предоставление военной помощи Украине. Также он поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить, нужно ли выделить Киеву ещё 12 млн долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.

Днём ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты Америки намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 млрд долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 9 августа объявил, что США выделяют киевскому режиму помощь на сумму $125 млн. Он подчеркнул, что это будет 63-й пакет в рамках военной поддержки с августа 2021 года.

23 августа Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $125 млн. По его словам, в него вошли противотанковое вооружение и мобильные ракетные системы. До этого агентство Associated Press уточнило, что Вашингтон предоставит Киеву ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.