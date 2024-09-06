Париж, 6 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Количество платных подписчиков в Telegram достигло 10 млн, сообщил 6 сентября основатель мессенджера Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«10 млн человек теперь пользуются Telegram Premium!» — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Сообщая о нововведениях, он уточнил, что из мессенджера убрали функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей. При этом у неё были проблемы с мошенниками и ботами. Теперь в Telegram появится функция «Бизнесы рядом», которая будет показывать законные и проверенные компании. Они смогут отображать свои каталоги и беспрепятственно принимать платежи.

Кроме того, в Telegram отключили загрузку новых медиа в автономный инструмент для ведения блогов Telegraph. Он, по-видимому, был использован анонимными лицами не по назначению, отметил Дуров.

Также он сообщил, что в этом году владельцы мессенджера хотят улучшить его имидж на фоне резкой критики. Как отметил Дуров, 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, имидж мессенджера портят люди, вовлечённые в противоправную деятельность. Таких пользователей 0,001%, но они подвергают риску интересы почти миллиарда пользователей Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров находится во Франции, где его задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, а затем взяли под стражу. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документов по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.

Дурова 28 августа освободили под залог в €5 млн. Во Франции по решению суда он обязан находиться ближайшие шесть месяцев.

Сегодня, 6 сентября, Дуров заявил, что поставил перед собой цель — резко снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей в последнее время. Он хочет добиться, чтобы Telegram и в целом отрасль соцсетей стала безопаснее.