Владивосток, 6 сентября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. «Роснефть» и «Россети» на IX Восточном экономическом форуме заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Согласно документу, на АЗС «Роснефти» в регионах России разместят быстрые зарядные станции для электромобилей.

A.Savin АЗС компании «Роснефть»

На сегодняшний день на заправках «Роснефти» в 12 регионах страны работают 80 электрозарядных станций. Большая часть поддерживает функцию быстрой зарядки: они способны зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут. «Роснефть» будет продолжать расширять географию зарядных станций в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

Соглашение с «Россетями» подписано в продолжение договоренностей, достигнутых сторонами в 2021 году.

АЗС «Роснефть» — это 3 тысячи заправок в 61 регионе России. Бренд стал одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. На заправках можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими сервисами.