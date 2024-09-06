* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Бишкек, 6 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Киргизии исключили из списка запрещённых организаций, сообщил 6 сентября МИД республики.

Siddiqullah Alizai/AP/TASS

«МИД Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить движение «Талибан» из списка запрещённых организаций на территории Кыргызской Республики», — сообщили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что поддерживает усилия международного сообщества по обеспечению стабильной и мирной обстановки в Азии, в том числе в Афганистане.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая МИД России и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций.

Казахстан 3 июля удалил «Талибан» из списка террористических организаций. Как отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, это позволит развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном, где талибы с 2021 года находятся у власти.

Генпрокуратура Киргизии опубликовала 2 сентября обновлённый реестр запрещённых организаций. «Талибана» в списке не оказалось. Официального объявления власти республики до сих пор не публиковали.