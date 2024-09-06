МИД Киргизии: «Талибан»* исключён из списка запрещённых организаций
МИД Киргизии: «Талибан» исключён из списка запрещённых организаций
Бишкек, 6 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Киргизии исключили из списка запрещённых организаций, сообщил 6 сентября МИД республики.
«МИД Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить движение «Талибан» из списка запрещённых организаций на территории Кыргызской Республики», — сообщили в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что поддерживает усилия международного сообщества по обеспечению стабильной и мирной обстановки в Азии, в том числе в Афганистане.
Как сообщало ИА Регнум, 27 мая МИД России и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций.
Казахстан 3 июля удалил «Талибан» из списка террористических организаций. Как отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, это позволит развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном, где талибы с 2021 года находятся у власти.
Генпрокуратура Киргизии опубликовала 2 сентября обновлённый реестр запрещённых организаций. «Талибана» в списке не оказалось. Официального объявления власти республики до сих пор не публиковали.